Tuesday morning sports: great save, and lots of scores

WATERTOWN, New York (WWNY) - Madrid-Waddington shut out Norwood-Norfolk 7-0 Monday, in boys high school soccer.

Along the way, MW goal keeper Jake Morgan had a sweet save. We have video of the moment, and all of Monday’s local scores.

High school soccer - boys

Harrisville 4, Edwards-Knox 0

Heuvelton 2, Morristown 1

Madrid Waddington 7, Norwood Norfolk 0

Potsdam 6, Gouverneur 0

High school soccer - girls

Gouverneur 2, Canton 0

Chateaugay 2, Brushton Moira 1

Hammond 4, Harrisville 1

Lisbon 4, Hermon Dekalb 0

Heuvelton 3, Morristown 0

Madrid Waddington 9, Tupper Lake 0

Malone 2, Norwood Norfolk 1

Massena 5, Salmon River 0

Potsdam 0, OFA 0

St. Lawrence Central 1, Parishville Hopkinton 0

High school volleyball

Malone 3, Brushton Moira 0

Massena 3, Tupper Lake 1

OFA 3, Gouverneur 1

Madrid Waddington 3, Clifton Fine 0

High school swimming - girls

Potsdam 90, Gouverneur 71

Lowville 56, Adirondack 44

